Commerces de Stalingrad-Lemonnier : un projet pour optimiser le tri des déchets et rendre les trottoirs plus propres

Les commerçants de Stalingrad-Lemonnier développe depuis plusieurs semaines avec la Ville de Bruxelles et le Groupe One, un projet de gestion des déchets, basé sur la récupérations, la mutualisation et l’optimisation du tri. Objectif : leur donner une deuxième vie et rendre les trottoirs plus propres.

Démarré avec deux commerçants, il rassemble aujourd’hui une dizaine de volontaires. Il s’agit d’un projet pilote de gestion mutualisée des déchets dans le quartier Stalingrad-Lemonnier.

Les déchets sont récoltés à vélo et regroupés dans un centre logistique urbain. “Cela permet de rendre le quartier plus propre, de désencombrer les rues des nombreux sacs-poubelles et de valoriser la grande majorité des ressources collectées. La nourriture encore consommable est redistribuée auprès de restaurants sociaux du quartier. C’est aussi la création d’une économie plus circulaire pour le quartier“, explique Zoubida Jellab (Ecolo), échevine de la Propreté publique et du Zéro Déchet, dans un communiaqué.

Les premiers résultats après 11 semaines sont encourageants malgré les difficultés de la crise sanitaire : 359 sacs de 80L (308 sacs tout venant et 51 sacs PMC), 240 bacs de 30L de matière organique, 88m3 de papier carton, 676 cageots en bois ou en plastique ont déjà pu être valorisés, 32 caisses invendues de nourriture consommable ont aussi pu être redistribuées. Ceci correspond à 1.302 sacs roses de 80L non déposés en rue, rapporte le cabinet de l’échevine.

“L’association des commerçants a négocié un contrat en conteneurs avec ABP, et s’engage à convaincre les commerçants de rejoindre le projet mutualisations avec l’espoir d’éliminer les sacs poubelles des trottoirs.” Ils bénéficient de l’accompagnement d’un coach de Groupe One.