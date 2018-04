La collecte des poubelles perturbées ce lundi en raison de la grève

En raison de la grève nationale annoncée ce lundi 30 avril, les collectes des poubelles seront légèrement perturbées, annonce Bruxelles-Propreté dans un communiqué.

Les communes concernées sont Ixelles, et principalement le quartier ULB, Uccle, le quartier Bruxelles Canal et Neder-Over-Hembeek. Les habitants de ces communes sont invités à rentrer leurs sacs blancs et à ne les sortir que lors de la prochaine collecte, le jeudi 3 mai.

Pour les sacs bleus, des collectes de rattrapage seront organisées dès cet après-midi.

Enfin, pour les sacs orange et verts, des perturbations pourraient aussi avoir lieu ce lundi.

Certains recypark pourraient être fermés, Bruxelles-Propreté invite les utilisateurs à consulter leur site internet pour se tenir au courant des perturbations.