Les chantiers autour du palais de justice de Bruxelles s’enchaînent : la rénovation ne devrait pas se terminer avant… 2040

Me Jean-Pierre Buylle, président d’Avocats.be interrogé dans La Libre Belgique et La Dernière Heure ce jeudi, regrette qu’aucun budget concret n’a été dégagé pour faire avancer les travaux de rénovation du palais de justice de Bruxelles, toujours sous les échafaudages depuis des années.

Le palais de justice de Bruxelles, situé sur la place Poelaert va-t-il un jour quitter son arceau de fer qui l’entoure depuis des années ? L’édifice imaginé par Joseph Poelaert a besoin d’un bon coup de frais depuis longtemps, mais la rénovation complète du bâtiment n’est toujours pas à l’ordre du jour de la Régie des bâtiments, dont la compétence revient au ministre de l’Intérieur. Le gouvernement fédéral a certes lancé un programme de chantiers pour réhabiliter certaines pièces du palais, mais selon Me Jean-Pierre Buylle, président d’Avocats.be, rien n’est prévu à long terme. L’avocat est également en charge de la Fondation Poelaert, un groupe issu du barreau de Bruxelles qui œuvre au réaménagement du palais et de la place Poelaert. Et il dévoile ses idées et projets dans La Libre Belgique et La Dernière Heure ce jeudi.

“Des choses bougent mais on peut regretter qu’il n’y ait actuellement pas de budget, ni de pilote pour faire avancer les travaux, certes importants, qui donneront enfin le cachet qu’il mérite à l’édifice”, estime Me Buylle, qui estime qu’aucun ministre de l’Intérieur récent n’a eu “une sensibilité bruxelloise forte”. “Quasi rien n’a été fait, depuis la fin de la guerre, pour le palais de justice de Bruxelles”, ajoute-t-il.

Près de 100 millions d’euros

Selon les estimations du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) et du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA), la rénovation complète du palais de justice durera plus de vingt ans et coûtera près de 100 millions d’euros. Or, selon Me Buylle, ces travaux sont nécessaires, notamment pour permettre d’économiser jusqu’à 10 millions d’euros par an en raison des locations des bâtiments Portalis, Montesquieu et Themis, qui accueillent les juges, procureurs et autres magistrats. L’avocat annonce ainsi qu’un memorandum est en cours de préparation et sera remis au gouvernement avant les élections fédérales de mai 2019.

Outre les travaux de sécurisation de l’entrée principale du palais de justice qui doivent se terminer d’ici septembre, d’autres chantiers sont tout de même prévus dans les prochains mois. Au niveau -1 du bâtiment, des travaux vont permettre de sécuriser quatre salles d’audience, la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation et des locaux de rangement, avec notamment la mise en place de trois couloirs différents pour l’accès à ces salles importantes. Un budget de 5 millions d’euros a été attribué pour cette rénovation. En outre, les pièces à conviction et les archives vont être déménagés dans d’autres bâtiments.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand