Un chantier fantôme bloque l’accès aux commerces sur un tronçon de l’avenue Louise

Sur l’avenue Louise, entre Janson et Bailli, un tronçon est fermé pour cause de chantier depuis maintenant 40 jours. Les commerçants voient l’accès à leur commerce bloqué, et n’ont jamais vu un seul ouvrier travailler sur ce chantier, peut-on lire dans La Capitale.

Des barrières entourent un trou, creusé à côté de la voirie. Sur l’avenue Louise, du côté de Janson jusqu’à la rue Bailli, une partie de la voirie est bloquée par un chantier depuis 40 jours. Pourtant, rien ne se passe. Une commerçante, interrogé par nos confrères de La Capitale, affirme qu’elle n’a jamais vu un seul ouvrier travailler sur ce chantier. Ce qui bloque le passage, ce n’est même pas ce trou, qui n’est pas directement sur la voirie, mais une remorque chargée de matériel de chantier. Selon la commerçante interrogée, ni Bruxelles-Mobilité, ni Vivaqua ne savent de quoi il s’agit. Pourtant, la Ville de Bruxelles affirme qu’il s’agit d’une fuite d’eau et que c’est Vivaqua qui réalise les travaux, indique La Capitale.

Plusieurs commerçants se plaignent et disent souffrir de cette fermeture de la voirie, qui bloque l’accès à leurs boutiques.

Photo d’illustration / Instant Street View