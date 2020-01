Cercle de Lorraine : des activistes bloquent la conférence “Back from Davos”

Environ 250 activistes, selon la police de Bruxelles-Ixelles, se sont mobilisés lundi à compter de 17h00 devant le Cercle de Lorraine, situé place Poelaert à Bruxelles, pour empêcher la tenue de la conférence “Back From Davos”.

Les militants sont issus de 25 collectifs différents, parmi lesquels Act For Climate Justice, Les Macrales, Flashmob Justice Fiscale, Jeunes FGTB Bruxelles, les Gilets jaunes et Students For Climate. La police fait barrage et se tient devant les grilles du bâtiments. Certains activistes sont montés sur des poteaux. D’autres se sont enchaînés bras à bras par des tubes. Ils veulent condamner l’accès des participants à la conférence et espèrent parvenir à la faire annuler.

La police a fermé la circulation automobile dans le tunnel Louise vers la place Poelaert et en surface sur les voies allant de l’arrêt Louise vers la place Poelaert. Les transports en commun n’ont pas été impactés.

Les militants dénoncent ce débriefing du Forum économique mondial de Davos, qui réunit des dirigeants d’entreprise et politiciens. Il représente pour eux l’accumulation du profit par une minorité, responsable de la destruction de la planète et des inégalités. Ils estiment que ce genre de soirée entretient un système économique néfaste pour le plus grand nombre. “C’est eux qui se gavent à spéculer sur les catastrophes naturelles et à faire évader tout leur argent dans des paradis fiscaux alors que, de l’autre côté, on nous supprime nos droits sociaux parce qu’ils coûteraient trop cher à la société”, déplore un porte-parole. “Les premières victimes de ces dominations sont les femmes, les personnes issues des classes populaires et les personnes racisées. La nécessaire révolution écologique ne peut se faire sur leur dos, ce sont les personnes qui se réunissent ce soir qui coûtent cher et doivent payer !”.

Les militants estiment que le forum de Davos, au départ simple réunion informelle entre les grands du business et le pouvoir politique, a aujourd’hui acquis un pouvoir impressionnant sur la scène internationale malgré son caractère anti-démocratique. Ils veulent s’opposer à son intention d’augmenter le pouvoir du monde privé au détriment de la régulation par l’Etat. Selon un rapport de l’ONG Carbon Disclosure Project (CDP), une centaine de multinationales sont responsables de 71% des émissions globales de gaz à effet de serre depuis 1988.

