Le quartier Nord de Bruxelles a célébré ce jeudi la première édition de son carnaval, avec un cortège avec des enfants déguisés, des géants bien de la région et le brûlage de Monsieur Hiver, qui symbolise la fin des températures glaciales sur la capitale.

Depuis la ferme du Parc Maximilien jusqu’à la chaussée d’Anvers, les maisons de quartiers, écoles et associations du quartier Nord se sont rassemblés pour un premier grand cortège carnavalesque à travers le quartier Nord. L’occasion pour les enfants de se grimer et pour les géants bruxellois de se dévoiler. Les plus petits ont également pu assister au brûlage de Monsieur Hiver, pour dire “au revoir” au froid et aux conditions hivernales.

■ Reportage de Cyprien Houdmont et Béatrice Broutout.