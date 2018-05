Le BXL Tour est prolongé : l’édition 2018 se disputera finalement sur 40 kilomètres

Les cyclistes ont droit à une prolongation de 12 kilomètres par rapport aux professionnels qui se disputeront la victoire dans la capitale lors de la 2e étape du Tour de France 2019.

Les cyclistes amateurs peuvent être ravis : la Ville de Bruxelles et Brussels Major Events ont annoncé que la deuxième édition du BXL Tour, prévue le 17 juin prochain, aura finalement un parcours plus long que prévu. Au lieu des 28 kilomètres initialement annoncés, les fans de la Petite reine devront pédaler sur 40 bornes dans les rues de la capitale. Le tracé a en effet été allongé du côté du Canal, à Haren et aux abords du parc de Laeken.

Les cyclistes amateurs parcourront le même parcours que les professionnels, un an plus tard, sur la deuxième étape du Tour de France : ils démarreront de la place des Palais, par vagues échelonnées par ordre décroissant de vitesse. Les plus rapides débuteront dès 10h00 et fileront vers le tunnel Cinquantenaire jusqu’à l’avenue de Tervueren et le Boulevard du Souverain avant de filer dans le Bois de la Cambre puis de remonter via le Boulevard Général Jacques, le tunnel Montgomery et le Boulevard Lambermont. Les coureurs devront ensuite tourner à droite pour une longue ligne droite le long du canal avant de revenir via l’autre rive sur l’avenue Van Praet. Les coureurs auront encore droit à une dernière butte au bord du parc royal de Laeken. L’arrivée est ensuite prévue devant l’Atomium.

Un village BIKECITY est prévu à l’arrivée avec des activités pour les familles et un dispositif avec la police est également annoncé pour permettre aux plus motivé.e.s de revenir sur la place des Palais à vélo, sur une partie sécurisée de huit kilomètres.

► Plus d’infos pour s’inscrire au BXL Tour édition 2018.

Gr.I. – Photo : BXL Tour