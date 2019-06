Bruxelles-ville: une petite dizaine de fontaines hors d’usage

Pannes, moisissures, échafaudages ou encore défaillance techniques liées à la construction: un certain nombre de fontaines ne fonctionnent pas pour différentes raisons, explique la Dernière Heure.

Alors que la chaleur sera au rendez-vous dans les prochains jours, un certain nombre de fontaines ne fonctionnent pas, constate le quotidien. C’est ainsi que le plan d’eau situé à côté du Palais des Beaux-Arts ne peut pas être mis en route car l’accès au local technique est entravé par un échafaudage, celui de la place de l’Albertine est hors service à cause de défaillances techniques liées à sa conception et des questions se posent au sujet de la stabilité du “Cracheur”, celui rue des Pierres 57.

Parmi les autres fontaines qui ne fonctionnent pas actuellement, se trouvent encore notamment la fontaine Charles Buls sur la place Agora et celles en haut du Mont des Arts, note le quotidien.

J. Th. – Photo: Google map