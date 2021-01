Bruxelles-Ville : la toiture de Bozar en proie à un incendie

Un incendie est en cours à Bozar.

Plusieurs témoins ont rapporté un très important dégagement de fumée au-dessus du lieu culturel, notamment sur la Place des Palais et le Parc royal.

Notre journaliste sur place a constaté “au moins quatre camions de pompiers. Un périmètre de sécurité a également été dressé“. Les pompiers confirment un premier appel à 16h12, et une arrivée à 16h20.

Contactés, les Pompiers de Bruxelles confirment être dépêchés sur place, et que l’incendie se situe sur le toit de Bozar, du côté de la rue Ravenstein. “Pas de propagation vers l’intérieur“, indique également avec soulagement Walter Derieuw.

La cause est encore inconnue, ajoute le porte-parole.

À 17h30, “le feu n’est toujours pas sous contrôle. Pas de victimes“, indique Walter Derieuw.

Now it looks like the #bozar #brussels is on fire. Wtf is this year? 😭 Hoping everyone is safe… And no artworks have been hurt 💔 pic.twitter.com/IqY8LyOHWp

— Niamh Moroney (@NiamhMoroney) January 18, 2021