Bruxelles-Ville : les serveurs communaux migrent vers le data center du CIRB

Les serveurs d’i-CITY, le département informatique de la Ville de Bruxelles, entament leur migration en vue d’un déménagement vers le nouveau centre administratif Brucity.

Le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles, Brucity, ouvrira d’ici quelques mois, à la place de l’ancien parking 58. Le bâtiment accueillera, alors, également les serveurs d’i-CITY, le département informatique communal.

► Reportage : Brucity joue la carte des nouvelles technologies dès sa conception

En vue de ce déménagement, “i-CITY a entrepris un nettoyage généralisé de ses serveurs des locaux de la Ville de Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain, en vue de leur migration vers le Cloud Microsoft Azure (pour un tiers des machines, NDLR) et vers un cloud privé hébergé dans le data center du CIRB, quai des Usines (pour les deux tiers restants, NDLR). Une petite partie des serveurs seront également décommissionnée“, indique la Ville de Bruxelles, dans un communiqué.

Cette migration devrait s’achever à l’été 2021.

Davantage de sécurité et de fiabilité

L’opération fait suite à une volonté de “garantir plus de sécurité et de fiabilité, un déploiement plus rapide des nouveaux projets et une diminution de l’impact environnemental en terme de consommation d’énergie“, nous indique le cabinet de l’échevin de la Smart City à la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain (DéFI).

La transition était déjà en cours depuis 2019, avec la diminution progressive du nombre de machines virtuelles (au départ, près de 1.000, pour revenir à un total de 720 en décembre dernier).

“Cette migration vers le data center du CIRB et le Cloud démontre l’excellente collaboration entre la Ville et la Région, et l’avancement d’i-CITY vers une administration digitalisée, fiable, sécurisée et durable au service du citoyen“, commente l’échevin Fabian Maingain.

ArBr – Photo : Sibelga (illustration ; les serveurs de Sibelga, au data center du CIRB, semblables à ceux de la Ville de Bruxelles)