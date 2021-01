Bruxelles-Ville : le conseil communal donne son feu vert au budget 2021 du CPAS

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert lundi soir au projet de budget 2021 du CPAS. L’opposition MR, PTB et cdH s’est abstenue. Au total, ce budget porte sur un montant de 387,8 millions d’euros. Le gros de ce montant (près de 338 millions d’euros) concerne l’exploitation du Centre public d’Action sociale. Le budget d’investissement s’élève à près de 50 millions d’euros.

L’accent sera mis sur l’accompagnement spécifique et personnalisé de familles et personnes en situation de précarité, via une approche au cas par cas. En ce sens, l’extension des projets de prévention de la pauvreté via des actions de soutien sera poursuivie; idem pour la collaboration avec les services et écoles de la Ville de Bruxelles pour le soutien aux étudiants, le soutien/coaching aux familles monoparentales, la réduction de la fracture numérique ou encore une évaluation de la cellule dédiée à des actions de sociabilisation et d’accompagnement des familles roms.

Selon son président, Khalid Zian (PS), le CPAS continuera en outre de répondre à l’urgence sociale liée à la crise du coronavirus, au travers de sa cellule COVID, ouverte aux nouveaux publics et aux partenariats avec l’associatif. Pour le volet Emploi et économie sociale, l’action du CPAS consistera dans le cadre de la réforme des articles 60 voulue par la Région, à améliorer le niveau d’encadrement et de compétence des travailleurs en insertion socioprofessionnelle afin de garantir l’obtention d’un emploi pérenne. Le programme des travaux de restructuration des maisons de repos et soins sera poursuivi en collaboration avec le département travaux. On annonce plus de partenariats avec les Maisons de Quartier, dans le cadre de la politique Senior transférée vers le CPAS en 2020.

Un budget “réaliste”

Enfin, la poursuite du plan – de construction de, ndlr – 750 logements sera assurée via divers projets tels que la reconversion et le développement du site Pacheco en un programme intergénérationnel; la finalisation du projet 160 Emile Bockstael pour la construction de 16 unités de logements dont 1 à destination des personnes à mobilité réduite; etc… La création d’habitats groupés, de transit et de logements étudiants est également à l’agenda ainsi que la création d’une trentaine de logements d’urgence.

M. Zian a qualifié ce budget de “réaliste” car il prend, selon lui, en compte les effets de la crise sanitaire mais également la hausse des frais de fonctionnement, en conséquence notamment du télétravail et de l’équipement nécessaire à celui-ci pour l’ensemble du personnel du CPAS, tout comme l’augmentation des besoins de fonctionnement dans les maisons de repos ou encore le déploiement d’une nouvelle expertise en matière d’aide sociale. Il l’a également qualifié d'”ambitieux” car il continue de s’inscrire dans la ligne de la note politique générale de majorité initiée au début de cette législature.

Source : Belga / Image : BX1