Bruxelles : les travaux du piétonnier pourront durer trois heures de plus par jour ainsi que le week-end

Pour permettre la fin des travaux des boulevards du centre, la Ville de Bruxelles a décidé d’autoriser l’extension des horaires de chantier en semaine et le week-end. Ces travaux devraient se conclure d’ici l’été 2018, selon les dernières prévisions.

Le chantier des boulevards du centre, qui doit notamment permettre un réaménagement du piétonnier au niveau du boulevard Anspach, est lancé depuis septembre 2017 mais avec les récentes conditions climatiques, ces travaux ont parfois dû être interrompus temporairement. Pour permettre à ce chantier de se terminer au plus vite, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a autorisé que les horaires de chantier soient étendus.

Ainsi, alors que les travaux étaient jusqu’ici autorisés en semaine entre 7h00 et 16h00 sur le tronçon entre la place de Brouckère et la rue Grétry, le chantier pourra désormais se poursuivre de 6h00 à 18h00, tant en semaine que le week-end. Les travaux devraient ainsi se terminer d’ici mi-2018, comme prévu dans le planning. La Ville de Bruxelles ajoute qu’elle a demandé à l’entrepreneur en charge du chantier de “faire tout son possible pour réduire les nuisances” inhérentes à de tels travaux.

Des horaires étendus sur les chantiers régionaux ?

Cette annonce se fait alors qu’au niveau régional, le MR et Ecolo s’apprêtent à déposer une proposition de résolution afin que la Région bruxelloise oblige systématiquement dans les cahiers de charge des chantiers, des horaires de travail étendus et un nombre d’ouvriers suffisant. “Entre les travaux de nuit et un chantier qui ne tourne que de 7h à 15h, il est possible de trouver un juste milieu qui permettrait de raccourcir significativement les durées des travaux, sans entraîner de nuisances de nature à porter atteinte au besoin de repos des riverains ou à la pénibilité du travail pour le personnel de chantier”, explique ainsi Céline Delforge (Ecolo) dans La Capitale. Le cabinet du ministre de la Mobilité et des Travaux publics Pascal Smet (sp.a) affirme pour sa part que les travaux de nuit restent “difficiles à mettre en place” en raison du mécontentement des habitants face aux nuisances de ces chantiers.

Gr.I. – Photo : BX1