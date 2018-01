Bruxelles : percuté par un automobiliste qui a pris la fuite, un cycliste lance un appel à témoins

Un cycliste de 44 ans, percuté par un automobiliste qui a pris la fuite, le 29 décembre dernier dans la rue Haute à Bruxelles, a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour obtenir d’éventuels témoignages et autres informations sur l’auteur de l’accident.

L’image est impressionnante : un cycliste de 44 ans a été victime d’un accident avec délit de fuite dans la soirée du 29 décembre, vers 18h10, dans la rue Haute à Bruxelles. L’automobiliste a “forcé le passage” devant le cycliste à la hauteur des urgences du CHU Saint-Pierre avant de le percuter. “La voiture (de style Golf noire) a pris la fuite, ma laissant la tronche éclatée sur la bordure du trottoir”, explique la victime, qui a laissé un message sur Facebook via un ami.

Face à ce délit de fuite, le cycliste percuté a lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux via un ami, espérant ainsi obtenir d’éventuels témoignages et autres informations sur l’auteur de l’accident. En effet, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles confirme qu’une enquête est ouverte quant à cet accident suite au dépôt d’une plainte, mais aucun renseignement n’a actuellement pu être trouvé quant au véhicule et à son conducteur.

Les caméras de sécurité disposées dans la rue Haute n’ont pu identifier le chauffard, ni la voiture. La police invite, comme la victime, les témoins potentiels et les détenteurs d’informations importants à se signaler via l’e-mail de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles : zpz.polbru.info@police.belgium.be.

Gr.I. – Photo : Facebook/D.R.