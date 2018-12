Bruxelles : un nouveau radar-tronçon va être installé prochainement sur l’avenue Louise

Un nouveau radar-tronçon va être installé prochainement sur l’avenue Louise, selon une information de la DH confirmée par le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise à la sécurité routière Bianca Debaets (CD&V).

Après un premier radar-tronçon installé sur le boulevard Léopold III sur les territoires d’Evere et de Schaerbeek, inauguré en octobre et officiellement lancé à la mi-novembre, un nouveau dispositif de ce type va être installé sur l’avenue Louise, entre le tunnel Stéphanie et le quartier Bailli. Ce radar permettra donc de contrôler la vitesse moyenne des automobilistes sur près de 850 mètres, dans les deux sens de l’avenue Louise. Sur cette portion en ligne droite, les automobilistes sont normalement limités à 50 km/h mais les contrôles récurrents de la police confirment que certains dépassent allègrement cette vitesse, surtout en soirée.

Un protocole d’accord officialisant la future mise en place de ce radar-tronçon est signé ce mercredi après-midi, avec notamment la secrétaire d’État bruxelloise à la sécurité routière Bianca Debaets (CD&V) et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS).

Le premier radar-tronçon, sur le boulevard Léopold III, a déjà montré des premiers résultats sur deux semaines : 4,74% des véhicules contrôlés sur le boulevard Léopold III étaient en excès de vitesse entre le 14 et le 27 novembre 2018, contre 12% avant l’installation du radar-tronçon.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Frédéric De Henau.