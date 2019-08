Bruxelles : un corps découvert sur l’avenue de Vilvorde, une enquête pour meurtre ouverte

Le corps d’un homme a été découvert lundi vers 18h00 avenue de Vilvorde à Bruxelles, près du centre commercial Docks, indique la police locale. Une enquête pour meurtre a été ouverte, annonce pour sa part le parquet de Bruxelles.



Un juge d’instruction est descendu sur les lieux, accompagné d’un médecin légiste et du laboratoire de la police judiciaire. Selon les premières informations du parquet, le décès est considéré comme suspect. Visiblement, la victime ne serait pas morte sur la voie publique et le corps aurait été déplacé sur l’avenue de Vilvorde. L’intervention d’un tiers reste donc possible. Un juge d’instruction a été saisi du chef de meurtre.

L’identité de la victime n’a pas encore pu être confirmée par le parquet, qui ajoute qu’une autopsie du corps doit encore être effectuée. La cause exacte du décès n’est pas encore connue.

BX1 avec Belga – Photo : BX1