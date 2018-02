Bruxelles : le chantier de démolition du 63 de la rue Ducale au point mort, la Ville s’en offusque

La Ville de Bruxelles s’impatiente quant au chantier de démolition réalisé sans permis au numéro 63 de la rue Ducale : la commune estime en effet ne pas avoir obtenu les plans promis par le promoteur d’ici le 14 février dernier.

Depuis septembre 2016, la Ville de Bruxelles s’insurge contre un chantier de démolition concernant la façade du N°63 de la rue Ducale. Selon la commune, cette façade est inscrite sur la liste de sauvegarde du patrimoine et ne pouvait donc être démolie. Le permis délivré le 2 juin 2014 par la Ville de Bruxelles demandait d’ailleurs la conservation de cette façade.

Le propriétaire du bâtiment introduisait finalement une nouvelle demande de permis durant l’été 2017. Le 27 septembre, la Ville de Bruxelles rendait un avis favorable sous conditions lors de la commission de concertation : la commune réclamait ainsi au promoteur de remettre des plans modifiés, avec notamment le maintien de la façade restante et la révision du mur mitoyen, avant le 14 février dernier.

Aucun plan remis

Selon l’échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine de la Ville de Bruxelles Geoffroy Coomans de Brachène (MR), aucun plan modifié n’a été remis à la date-butoir. La Ville de Bruxelles réclame donc des comptes et estime notamment que l’amende administrative requise par le fonctionnaire de la Région bruxelloise est minime par rapport aux dégâts sur la façade : le montant de cette amende est aujourd’hui de 4520 euros et peut grimpeur jusqu’à 22 600 euros.

La Ville de Bruxelles affirme n’avoir aucune nouvelle du promoteur. Elle a donc dû mener des travaux pour sécuriser les lieux et stabiliser la façade qui menace de s’effondrer.

Gr.I. – Photo : Ville de Bruxelles