Bruxelles : avis favorable pour la rénovation de la tour de Brouckère

Le projet de rénovation de la tour de Brouckère, située sur le boulevard Anspach à Bruxelles, va pouvoir se poursuivre : la Commission de concertation a rendu un avis favorable, avec toutefois quelques demandes de réaménagement.

Le quotidien L’Écho confirme ce vendredi que le projet de rénovation de la tour de Brouckère pourra bien se faire, suite à l’avis favorable rendu par la Commission de concertation, le 20 décembre dernier. La Commission demande toutefois quelques réaménagements, notamment concernant les parkings, dont l’entrée devrait se situer rue des Augustins et non rue de l’Évêque, ou encore l’aménagement des abords de la construction.

La tour de Brouckère, qui surplombe le boulevard Anspach, devrait être rebaptisée Multi Tower au terme des travaux qui pourront débuter dès la réception du permis. Les entreprises de construction doivent également être désignées dans les prochaines semaines. Le projet devrait être prêt pour 2020, selon les premières estimations.

La nouvelle tour présentera une nouvelle place publique à son pied, à l’arrière de l’édifice, près de la rue de Laeken. Elle accueillera plus de 1 600 m² de commerces et dévoilera plusieurs terrasses, dont une située au troisième étage et qui sera accessible depuis le piétonnier.

