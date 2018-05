Brussels Soccer Trophy: un tournoi réunit un millier de jeunes de 8 à 9 ans au stade Roi Baudouin

Un millier de jeunes footballeurs venus de toute la Belgique et âgés de 8 à 9 ans participent au Brussels Soccer Trophy, qui a lieu au stade Roi Baudouin, ces vendredi 20 et samedi 21 mai. Quelque 250 matchs sont organisés durant deux jours avec la collaboration de la Ville de Bruxelles.

“C’était chouette. On a déjà joué et la balle glisse bien. Quand il pleut, il ne faut pas trop chipoter”, se réjouit un jeune. “C’est la deuxième fois que je joue dans ce stade. Il est géant! Je suis très content”, explique un autre jeune. “Oui, c’est une grande fierté de voir mon fils de jouer sur le terrain. Mais le plus important, c’est que mon fils s’amuse sur le terrain!”, indique un papa. “Pour eux, c’est vraiment un rêve, quelque chose qu’ils n’oublieront jamais! Et vu l’importance que les Diables rouges ont désormais dans le pays, venir jouer sur le terrain de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, c’est vraiment un rêve pour eux”, indique un entraîneur.

• Un reportage de Camille Tang Quynh et Morgane Vanhoobrouck