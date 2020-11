BOZAR rouvrira le 1er décembre avec une nouvelle exposition

Suite à la décision du Comité de concertation de permettre aux musées de rouvrir leurs portes au 1er décembre, Bozar indique que sa réouverture aura bel et bien lieu à cette date.

Ainsi, BOZAR rouvrira ses trois expositions en cours (“Danser brut”, “Hotel Beethoven”, et “Philippe Vandenberg. Molenbeek”), ainsi qu’une nouvelle exposition. Celle-ci sera consacrée au primitif flamand Jan van Eyck, sous le titre “Facing Van Eyck. The Miracle of Detail”.

“Les protocoles sanitaires existants (masque obligatoire, réservation en ligne, régulation du flux de visiteurs, distanciation sociale, désinfection des mains, etc) restent en vigueur“, indique l’institution, “Si la baisse des chiffres quotidiens de la propagation du coronavirus est encourageante, nous sommes tout à fait conscient que la situation exige toujours une extrême vigilance. Les services de BOZAR se réjouissent d’à nouveau pouvoir accueillir le public, et mettent tout en oeuvre pour pouvoir le faire en toute sécurité, et le plus confortablement possible“.

ArBr – Photo : Philippe De Gobert