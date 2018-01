Le Bois de la Cambre restera fermé jusqu’à vendredi matin

Après les grosses rafales de vent ce jeudi matin, le Bois de la Cambre restera fermé encore toute la nuit.

Ce soir et durant la nuit, l’IRM prévoit une nébulosité variable avec des averses parfois hivernales, notamment des chutes de neige sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Les minima ne dépasseront pas 1 à -2 degrés dans l’intérieur du pays et seront proches de 3 degrés le long du littoral.



En raison des nombreux dégâts connus dans le #BoisdelaCambre #Bruxelles suite aux récentes rafales de vent et des risques subsistant de chute d’arbres, le Bois restera fermé par mesure de précaution jusque demain matin #tempête. — PolBru (@zpz_polbru) January 18, 2018

Deux numéros d’urgence: 112 et 1722

Au vu des nombreux appels enregistrés hier soir et ce matin, le Service public fédéral Intérieur rappelle aux citoyens que le 112 ne doit être composé qu’en cas d’urgence. Comprenez, si une personne est en danger de mort potentiel. Pour les interventions non urgentes des services d’incendie, le 1722 reste le numéro à retenir. En raison de la tempête et des intempéries, les centres d’appels urgents sont confrontés à un nombre élevé d’appels. Les délais d’attente peuvent donc être très longs.

Avec Belga