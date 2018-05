Bianca Debaets : “Les communes devraient désigner un échevin de l’égalité des chances”

Bianca Debaets (CD&V), secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des chances, la Coopération au développement, la Sécurité routière, l’Informatique et le Bien-être animal, a répondu aux questions de Stéphanie Meyer dans L’Interview, ce vendredi.

Elle confirme que la lutte pour les droits des LGBTQI+ « n’est pas terminée » même si de grandes avancées ont déjà été faites ces dernières années. « Il y a quelques semaines, un couple a encore été victime d’un acte homophobe, il y a donc encore du travail », explique-t-elle. « Chaque citoyen doit pouvoir vivre son identité. […] Il faut aussi que tout le monde se sente en sécurité dans la rue ». Elle estime notamment que les communes bruxelloises devraient « désigner un échevin de l’égalité des chances » qui se pencherait plus spécifiquement sur la question des LGBTQI+. Bianca Debaets confirme également qu’un travail éducatif doit encore être mené : « Tout commence par l’éducation, et ce n’est pas seulement à l’école. L’ouverture d’esprit est fondamentale. Il faut créer des espaces et des lieux d’ouverture pour être à l’écoute ».

“Un test de genre”

Sur la question de l’égalité des chances, la secrétaire d’État bruxelloise explique qu’un « test de genre » est désormais passé auprès de toutes les décisions du gouvernement régional. « Chaque décision doit être screenée pour vérifier si elle agrandit la différence entre les hommes et les femmes », explique Bianca Debaets, qui confirme que toute décision peut avoir un impact sur les hommes et les femmes, spécifiquement.

Enfin, Bianca Debaets a réagit à l’annonce de Velodossier d’attaquer au pénal les bourgmestres et échevins tenus comme responsables d’accidents impliquant des cyclistes. « Chaque citoyen a évidemment le droit de lancer une action en justice contre des politiques. Mais il ne faut pas attaquer des gens individuellement, car ce n’est jamais un bourgmestre ou un échevin qui est responsable individuellement d’un accident ou de travaux. C’est la collectivité qui est plutôt responsable », estime la secrétaire d’État chargée de la sécurité routière.

