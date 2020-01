BELEXPO : réfléchir autrement aux défis environnementaux

BELEXPO est une exposition interactive sur le climat et les villes de demain. Aujourd’hui installée aux Halles Saint-Géry, elle a été inaugurée en mai 2018 et a déjà accueilli plus de 28.000 visiteurs.

Dérèglements climatiques, pollution, embouteillages, manque d’espaces verts, gaspillage alimentaire… : BELEXPO invite les jeunes à “réfléchir de manière ludique et positive à ces questions.” et se conçoit comme un support adressé aux élèves et aux enseignants pour aborder la thématique des défis environnementaux “sous une forme innovante.”, explique les organisateurs de l’expo.

L’exposition s’adresse prioritairement aux 10-14 ans. Son ambition : apprendre en s’amusant et de manière interactive. Elle s’articule autour de 10 quartiers thématiques : vivre en ville, se déplacer, se loger, se nourrir, se détendre dans les espaces verts, rêver la ville de demain,…

►Images et interviews de Nicolas Franchomme