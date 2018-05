Plus de 80 sans-abris et sans-papiers occupent, depuis deux mois, un bâtiment près de la place Sainte-Catherine. Une ancienne polyclinique qu’ils ont nommée “le bateau”. L’avenir des ces occupants est, une nouvelle fois, menacé manque de fonds et ce malgré le travail de différentes associations.

Un projet d’occupation temporaire, possible grâce au travail de plusieurs associations. Il y a trois semaines, l’ASBL “Chez Nous” négociait une convention avec le propriétaire du bâtiment pour continuer à occuper les lieux. Celui-ci demande, toutefois, qu’une garantie soit payée. Une somme qui approche les 10 000 euros. Les associations demandent une aide financière de la part des pouvoirs publics.

Elles cherchent également des donateurs pour payer les charges qui s’élèvent à 2500 euros par mois.

Les ministres de la Cocom et du Logement, ainsi que la Ville de Bruxelles étudient le dossier.

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Lionel Callewaert