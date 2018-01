Le bal des fonctionnaires a battu son plein à l’Ancienne Belgique

Comme chaque année, après les fêtes, le bal des fonctionnaires bat son plein. Cet événement organisé pour les fonctionnaires fédéraux et régionaux s’est tenu ce mardi et se poursuit jusque 22h00 à l’Ancienne Belgique, à Bruxelles.

L’occasion pour ces travailleurs de prolonger les fêtes le temps d’une après-midi dans la célèbre salle de concerts de la capitale, qui avait déjà accueilli ce fameux bal l’an dernier après une dizaine d’éditions à La Madeleine.

Ce mardi, on comptait près de 1.000 participants à cette 49e édition du bal. La menace terroriste avait clairement pesé sur la fréquentation du bal, qui n’attirait plus qu’environ 800 personnes lors des deux dernières éditions. Auparavant, l’événement traditionnellement organisé le premier jour de travail après le Nouvel An rassemblait régulièrement plus de 1.200 fêtards.