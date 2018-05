Avenue du Port: trois associations veulent faire annuler le permis d’urbanisme pour les travaux de rénovation

Inter-Environnement Bruxelles, l’Arau et Bruxelles Fabrique ont introduit un recours au Conseil d’Etat. Les opposants au projet veulent conserver l’aspect de la dernière avenue industrielle et portuaire maintenue dans son état initial, rapporte la Capitale.

L’avenue du Port est un témoignage exceptionnel du patrimoine industriel de Bruxelles, étroitement lié à son canal. Dans un contexte général qui tend à affaiblir la protection du patrimoine régional, les trois ASBL plaident pour la restauration des pavés et la conservation du gabarit de cette majestueuse avenue. Elles insistent sur l’importance historique de la dernière avenue industrielle et portuaire qui nous soit parvenue dans son état initial.

Les trois associations plaident pour le maintien d’une voirie pavée, mais avec de nouveaux pavés. La Commission royale des Monuments et Sites reconnaît également la valeur patrimoniale du site et recommande son classement. “Récemment, la Commission Royale des Monuments et des Sites s’est prononcée unanimement en faveur de son classement. Une position constante de sa part depuis 2008”, rappelle Patrick Wouters, de Bruxelles Fabriques.

J.Th.