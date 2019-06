Annulation de la première AG Roller Bike Parade à Bruxelles à cause de la météo

De la même manière, ce premier rendez-vous avait également été annulé l’année dernière à cause des conditions météorologiques.

La première AG Roller Bike Parade de la saison, qui devait partir ce vendredi soir à 20H00 de la place Poelaert à Bruxelles, a été annulée en milieu d’après-midi après concertation entre la police et les organisateurs, selon une information publiée sur la page internet de l’événement. De la même manière, ce premier rendez-vous avait également été annulé l’année dernière à cause des conditions météorologiques, a précisé Jessica Torisaen, coordinatrice de l’événement.

Ce sont la pluie annoncée et les alertes émises pour les rafales de vent qui ont contraint à annuler cette première AG Roller Bike Parade. D’autres événements prévus ce week-end ont également été annulés à cause des conditions météorologiques. Cette 17e édition s’ouvrira donc vendredi prochain à Bruxelles. Des AG Roller Bike Parades seront organisées tous les vendredis soirs jusqu’au 13 septembre dans la capitale.

Le 28 juin, dans le cadre de la campagne #tourensemble organisée pour le Grand Départ du Tour de France, les organisateurs invitent les participants à rejoindre le mouvement Yellow Touch en portant une touche de jaune lors de la parade. Cette année, à Bruxelles, des trottinettes électriques seront mises à disposition des participants qui ne disposent pas de moyen de transport. Les organisateurs proposeront des parcours variés aux fans de mobilité alternative afin de ne pas les lasser.

A Louvain, des parades sont déjà prévues les 3 et 7 juillet. A Wavre, le 18 août. Les amateurs de rollers, vélos et trottinettes sont attendus le 25 juillet et le 29 août à Anvers et 8 rendez-vous sont déjà planifiés à Hasselt en juillet et août. D’autres dates seront prochainement mises en ligne sur le site internet de l’événement. Les parades devraient ainsi bientôt être confirmées dans les villes de Tirlemont, Roulers, Nivelles et Charleroi. L’événement rassemble en moyenne entre 1.000 et 2.000 personnes dans les grandes villes, contre 200 à 500 dans les plus petites.

Tous les transports à roulettes et électriques, comme les rollers, les vélos, les skateboards ou encore les trottinettes, sont autorisés. Les participants de tous niveaux – amateurs comme débutants – sont les bienvenus.

Belga