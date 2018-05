Alain Hutchinson : “Les institutions européennes doivent être ouvertes et transparentes mais sécurisées”

Alain Hutchinson (PS), commissaire aux Relations avec l’Europe était l’invité de L’Interview ce vendredi.

Face à Stéphanie Meyer, le mandataire public bruxellois confirme qu’il quittera la politique après les prochaines élections.

Il est revenu sur l’importance d’ancrer les institutions européennes dans la vie bruxelloise. Et pour lui cela commence par “Un même week-end pour la fête de l’Iris et la fête de l’Europe, aux mêmes couleurs le bleu et le jaune”. Il précise que 17% de l’emploi bruxellois est en rapport avec son statut international et rappelle que selon lui les 50.000 fonctionnaires européens et internationaux sont des citoyens bruxellois.

Sur le volet de la sécurité, il insiste même si les institutions doivent rester ouvertes aux citoyens “elles sont des cibles potentielles qu’il faut protéger”.