Ahmed El Khannouss: “À Molenbeek, il y a eu des contrôles similaires (…) et très peu de réactions du monde associatif”

Si le député bruxellois Ahmed El Khannouss (cdH) dénonce avec force la descente policière survenue vendredi dernier dans l’association culturelle Globe Aroma, qui a mené à l’interpellation de sept sans-papiers, il s’étonne néanmoins du relatif silence des mondes politique et artistique face aux contrôles répétés dont sont l’objet depuis des mois des ASBL et des mosquées à Molenbeek.

“Il faut savoir que ce type de contrôles qui se déroulent dans le cadre du plan Canal se fait depuis un certain temps. J’ai moi-même dénoncé des contrôles similaires effectués dans les associations molenbeekoises, et plus particulièrement dans les mosquées, où il y a eu des dérives très graves qui n’ont pas été dénoncées. Comme par exemple des contrôles qui se terminent avec des représentants des forces de l’ordre qui se retrouvent avec des listes de fidèles. Non pas des listes de responsables d’institutions religieuses, mais des listes de fidèles qui fréquentent ces endroits”, explique ce vendredi le député bruxellois Ahmed El Khannouss (cdH) dans l’émission Les Experts.

Celui qui est par ailleurs échevin à Molenbeek considère la descente dans l’association culturelle Globe Aroma comme “gravissime“, mais estime à demi-mots qu’il y a eu jusqu’à présent un deux poids, deux mesures au niveau des réactions. “Dans une série d’associations de Molenbeek, il y a eu des contrôles qui se sont déroulés de manière totalement excessive. Et il y a eu très peu de réactions du barreau de Bruxelles, du monde associatif, et de manière plus générale du monde politique”, insiste l’élu cdH.

► Lire aussi : Globe Aroma : le directeur du Théâtre National dénonce “un acte terroriste”

Plusieurs lettres de protestation au gouvernement

Le député bruxellois explique avoir écrit à plusieurs reprises aux ministres de la Justice et de l’Intérieur pour protester contre certains contrôles jugés excessifs et injustifiés. “Je pense que j’ai été un peu excessif dans mes courriers, mais je pense que l’objectif est de faire réagir. J’y ai notamment dit que les seuls moments où on a connu des contrôles de ce type dans des institutions religieuses, c’était avant la deuxième guerre mondiale et on sait très bien où cela a amené”, a-t-il lâché dans l’émission.

► Lire aussi : Globe Aroma : le monde culturel se mobilise, Philippe Close demande un rapport

Le bourgmestre de Bruxelles-ville Philippe Close (PS) avait annoncé mardi avoir demandé un rapport sur la descente policière survenue vendredi chez Globe Aroma, une association culturelle flamande, qui a mené à l’interpellation de sept sans-papiers. Celle-ci aurait été très «musclée» et il souhaite donc avoir davantage de clarté à ce sujet. Des policiers de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles avaient également été impliqués dans cette opération.

■ Retrouvez Les Experts tous les samedis à 12h30 sur BX1.