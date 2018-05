“Affiches Belle époque”: une exposition qui retrace le Bruxelles d’autrefois racontée en 150 affiches

Le Musée de la Ville de Bruxelles présente, dès aujourd’hui et jusqu’au 3 septembre 2018, une nouvelle exposition intitulée “Affiches Belle époque”.

A travers la sélection d’environ 150 affiches, la Ville de Bruxelles invite les Bruxellois et les touristes à se plonger dans le “Bruxelles de la Belle époque”. Pendant des années, les affiches ont été collectionnées par certains, comme le Bruxellois Ernest de Try, qui en a cédé plus de 300 à la Ville de Bruxelles. Les Archives de la Ville montre aujourd’hui, pour la première fois, une partie de cette incroyable collection au public.

“L’affiche illustrée, qui apparaît dans toute sa fantaisie à Paris dans les années 1870-1880, trouve à Bruxelles un engouement immédiat. Des artistes, célèbres ou méconnus, s’essaient avec bonheur à l’art de l’affiche, séduits par ce média éphémère, techniquement exigeant mais tellement exaltant car susceptible de colorer la ville et ses faubourgs. Porteuses de messages publicitaires, elles annoncent la société de consommation. Une multitude de produits y sont vantés, depuis le téléphone jusqu’au vélo, en passant par les voitures, les biscuits, le chocolat, le café, le tabac ou l’alcool, sans oublier les cirques et autres théâtres.”, peut-on y lire.

L’exposition est à découvrir dès ce mercredi 9 mai au Musée de la Ville de Bruxelles, à la Maison du Roi. Elle est à voir en parallèle avec l’exposition intitulée “REVLT !” dans laquelle des commissaires ont notamment demandé à des artistes contemporains de créer des affiches portant leurs révoltes dans le cadre de “2018 ! Année de la contestation”.

A.V. – Photo de couverture: bx1/Nicolas Franchomme – Affiches: Ville de Bruxelles