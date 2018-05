Accident entre un bus et un cycliste : la STIB se défend en affirmant que la victime était en séjour illégal

L’avocat de la Stib a défendu le cas d’un conducteur d’un bus de la société bruxelloise de transports en commun auteur d’un accident avec un cycliste en jouant sur le fait que la victime était en séjour illégal en Belgique.

Retour sur les faits : le 20 juillet 2015, le conducteur d’un bus a été surpris par un cycliste arrivant en sens inverse alors que le chauffeur souhaitait tourner à gauche. Le parquet de Bruxelles estimait alors qu’il y avait matière à poursuivre le conducteur. Le parquet estime notamment que le chauffeur effectuait un changement de direction lors duquel il devait céder le passage à tous les usagers circulant sur la même voie.

L’avocat de la Stib a toutefois défendu le chauffeur avec un argument qui surprend : le cycliste, un sans-papier, était en séjour illégal et ne devait donc pas se trouver sur le territoire belge. La Stib, pour sa part, affirme que d’autres arguments mettent en cause le cycliste comme son “comportement dangereux et non-prévisible”, “sa vitesse excessive” ou encore “le non-respect de la piste cyclable”.

