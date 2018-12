La 9e édition de la Manneken-Pis Corrida va faire courir les Bruxellois ce mercredi soir

Les sportifs les plus courageux de la capitale vont affronter ce mercredi soir le froid pour la 9e édition de la Manneken-Pis Corrida, une course à pied de 4 ou 8 kilomètres dans le centre de la capitale.

Après le champagne et la dinde, l’heure est au sport ! Pour bien se dépenser, rien de tel qu’une course dans les rues de Bruxelles. Pour la neuvième année consécutive, la Manneken-Pis Corrida va permettre aux coureurs de découvrir les plus beaux endroits du centre-ville sur quatre ou huit kilomètres (une ou deux boucles). Il faudra certes affronter le froid (on annonce jusqu’à -1 degré ce soir), mais le rendez-vous en vaut la peine.

Les participants peuvent retirer leur dossard dès 17h30 à la galerie Horta, avant le départ des deux courses prévu à 20h30 sur la place d’Espagne. Seules les personnes munies d’un dossard pourront accéder à la zone de départ et les sacs à dos sont prohibés.

Le parcours traverse notamment la place des Martyrs, la rue Neuve, la Grand-Place, passe devant le Manneken-Pis et traverse également les galeries de la Reine.

