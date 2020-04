Le jugement d’une mère et d’un soeur d’un combattant reporté au 15 mai

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté vendredi au 15 mai son jugement dans le cadre du procès d’une mère et d’une soeur d’un combattant belge du groupe terroriste État islamique originaire de Tirlemont et parti en Syrie.

Le parquet avait requis en février trois et quatre ans de prison à leur encontre. Outre sa prise de contact avec des militants de l’EI présents sur place, la sœur avait tenté de rejoindre la Syrie à deux reprises. La mère aurait envoyé de l’argent aux combattants de l’organisation terroriste et créé des profils Facebook.

Quelques mois après son départ pour la Syrie en mars 2015, l’adolescent Mohamed J. avait trouvé la mort dans un bombardement. Mais le jeune homme n’était pas le seul membre de sa famille à être dans le collimateur de la justice. En effet, sa sœur F. avait montré des signes de radicalisation dès 2014 et avait tenté de se rendre en Syrie à deux reprises. Elle avait également accumulé une grande quantité de matériel de propagande djihadiste et était restée en contact avec son frère et d’autres combattants de l’EI par le biais des réseaux sociaux. La mère aurait été la force motrice de la radicalisation de ses enfants. Selon le parquet fédéral, elle était membre de divers groupes défendant la lutte armée sur Facebook et a créé divers profils pour des soldats de l’EI sur le réseau social. Elle aurait également versé de l’argent à des organisations soutenant l’organisation terroriste.

Maître Buisseret a plaidé une peine de travaux d’intérêt général pour la mère, tandis que les avocats de la fille F. espéraient une peine inférieure à 3 ans. Selon eux, il y a eu tout au plus des tentatives de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Belga