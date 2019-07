33e festival Midis-Minimes dès ce vendredi: de la musique “sur le pouce”

La 33e édition du festival Midis-Minimes se tiendra dès ce vendredi, jusqu’au 31 août prochain, au Conservatoire royal de Bruxelles et proposera une programmation musicale très variée, mettant notamment en lumière de jeunes musiciens, mais aussi des artistes plus confirmés et déjà engagés dans une carrière internationale, annonce la direction du festival.

Du lundi au vendredi, à 12h15 précises, cette manifestation proposera un concert de 35 à 40 minutes qui permettra aux mélomanes fidèles mais aussi à un public curieux de découvrir de nouveaux univers sonores ou de redécouvrir des chefs-d’oeuvre consacrés. Le prix d’entrée est de 5 euros, mais il est possible de se doter d’un pass plus avantageux. Le festival a programmé une quarantaine de concerts donnés par plus de 200 artistes, avec en ouverture les “Young Belgian Strings” conduits par Dirk Van de Moortel et qui ont invité Yossif Ivanov (violon) et David Kadouch (piano), mais aussi l’ensemble “Oxalys”, ou encore l’ensemble “Les Muffatti”, avec le contre-ténor Clint van der Linden.

Cette année et pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance du compositeur polonais Stanislaw Moniuszko (1819-1872), le festival a exceptionnellement programmé un rendez-vous à 20h00, pour sa clôture, le 31 août. Les spectateurs sont invités à découvrir l’opéra “Halka” (1848), une oeuvre majeure du répertoire lyrique polonais, dans une version de concert et interprétée par la “Capella Cracoviensis”, un choeur et orchestre sur instruments d’époque, placés sous la direction de Jan Tomasz Adamus.

