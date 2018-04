L’asbl “Woningen 123 Logements” qui occupe un bâtiment situé au 123 rue Royale, lance mardi sa campagne “Sold out”. L’ancien immeuble administratif qu’elle occupe depuis bientôt 11 ans et qui appartenait à la Région wallonne, a en effet été vendu en octobre dernier et la soixantaine d’occupants devront se mettre en quête d’un nouveau logement dans les prochains mois. Une démarche notamment compliquée par la loi anti-squat votée en octobre 2017.

L’asbl “Woningen 123 Logements” a été fondée en 2004 lors de l’occupation de l’hôtel Tagawa avenue Louise par un groupe de militants pour le droit au logement. En 2007, ils ont poursuivi l’expérience dans un ancien immeuble administratif appartenant à la Région wallonne situé au 123 de la Rue Royale. La même année, les occupants ont signé une convention d’occupation temporaire avec le propriétaire des lieux.

En juin 2015, nous avions suivi les habitants de ces logements collectifs dans ce bâtiment du 123 Rue Royale.

Les bureaux désaffectés ont toutefois été vendus en octobre 2017 à Upgrade Estate, une entreprise privée spécialisé dans le logement estudiantin. Ses occupants devront quitter le bâtiment pour le 31 octobre prochain. La campagne “Sold out” qu’ils lancent mardi est pour eux l’occasion de sensibiliser les différents acteurs bruxellois du logement, dans l’espoir qu’une solution de réhébergement soit dégagée.

“Une table ronde sera organisée pour débattre sur les différents enjeux de la notion d’occupation temporaire. Le squat est actuellement criminalisé et trouver un bâtiment pour des logements précaires est plus difficile que lorsqu’il s’agit uniquement d’un projet culturel ou artistique. Nous voulons montrer aux pouvoirs publics et aux différents acteurs du logement, que l’occupation que nous menons depuis bientôt onze ans, est positive et propose une autre manière d’habiter en ville”, explique Adrien, cofondateur de l’asbl “Woningen 123 Logements”.

