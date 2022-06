Tram 10, Métro Nord : Brieuc De Meeûs défend les projets de la STIB

Le projet du tram 10 qui doit relier Rogier et Neder-Over-Hembeek avance. Le directeur général de la STIB Brieuc De Meeûs défend le projet face aux critiques du tracé qui passe par la rue Vekemans. Selon lui, il sera bénéfique lorsqu’il sera opérationnel, à priori en 2023.

Le tracé du tram 10, dont l’installation est estimée à 75 millions d’euros, interpelle les riverains et commerçants locaux, car il passera par la rue François Vekemans, l’artère centrale de Neder-Over-Hembeek, que les habitants jugent étroite et sinueuse. Un tracé que défend Brieuc De Meeûs. “Il y avait possibilité de faire une série de tracés différents, ça a été étudié pendant de longs mois il y a 2/3 ans et dans une réflexion en entonnoir, on est arrivés à la conclusion que le meilleur tracé était celui qui passait par la rue Vekemans en termes de transports publics, de service offert, etc. C’est là qu’il y a des commerces, c’est là qu’on va trouver les personnes qui en ont besoin. Je peux faire passer un tram au milieu d’une avenue où il n’y a personne, ça n’a aucun sens” affirme-t-il.

Les habitants redoutent notamment les nuisances du chantier. “On met des rails sur des espèces de gros coussins qui font que les bruits et vibrations sont pratiquement éliminées et les nouveaux trams, le nouveau matériel roulant est beaucoup plus silencieux que ce qu’on connaissait dans le passé. Il y aura moins nuisances que des véhicules automobiles.”

Un tram au lieu de plusieurs bus, c’est un choix assumé par le directeur général. “Il y a des développements urbains qui se font dans un quartier de Bruxelles ou de la Région et c’est le cas ici, car Neder-Over-Hembeek est un quartier qui grossit énormément avec beaucoup de logements construits, des écoles, … On pense aux transports publics, c’est tout à fait justifié ici qu’on amène, pour aujourd’hui mais aussi pour le futur, un transport à plus grande capacité que du bus.”

Le grand chantier de l’extension du métro Nord fait également débat. Un retard de chantier qui n’inquiète pas Brieuc De Meeûs. “Il faut voir ce métro 3 en 2 grandes parties : La 1ère d’Albert à Gare du Nord qui est une transformation du pré-métro actuel et là nous n’avons pas de retard. Nous avons quelques considérations à propos du sous-sol en dessous du Palais du midi qui généreront un peu de retard que nous ne pouvons pas encore estimer. Il y a sans doute quelques retards induit à Toots Thielemans et en dessous de la Gare du Nord pour des raisons de sous-sol.”

Le directeur général promet néanmoins de libérer la surface dès que possible pour les habitants. “On a utilisé des techniques de génie civil qui permettent assez rapidement de libérer la surface. On connait les enjeux pour les commerçants ou les riverains, il faut pouvoir les libérer le plus rapidement possible” conclue-t-il.

■ Anaïs Corbin / Une interview de Fabrice Grosfilley