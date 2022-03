Prime Bruxell’Air : voici les nouvelles conditions de ce “budget mobilité” bruxellois

La nouvelle prime Bruxell’Air a été présentée ce mardi par l’agence régionale Bruxelles Environnement : son budget a été quadruplé et de nouvelles options de mobilité ont été ajoutées.

Depuis 2006, les automobilistes qui souhaitent radier leur plaque d’immatriculation peuvent bénéficier d’une prime de la part de la Région bruxelloise pour utiliser une autre option de mobilité. Jusqu’ici, cela se limitait à deux options : les transports en commun ou un budget vélo et véhicules partagés. Désormais, cette prime offre bien plus de pistes.

De 500 à 900 euros

Les personnes qui vont faire radier leur prime d’immatriculation recevront un budget de 500, 700 ou 900 euros sur les deux prochaines années, un montant qui évolue selon leur situation financière (les personnes handicapées ou aux revenus modestes bénéficieront par exemple du budget maximum).

Ce budget peut être utilisé pour plusieurs options de mobilité :

Un budget vélo avec l’association ProVélo pour acheter du matériel autour des vélos

avec l’association ProVélo pour acheter du matériel autour des vélos Un abonnement au système de vélos partagés bruxellois Villo!

Une enveloppe pour des taxis Victor Cab

Un abonnement pour les transports en commun de la Stib et des chèques TaxiBus

et des chèques TaxiBus Un abonnement et une enveloppe pour le système de voitures partagées Cambio

Un budget pour le système de voitures partagées Poppy

Un service de “Mobility as a Service” (MaaS) via Modalizy, soit la possibilité d’acheter plusieurs de ces services de mobilité

Depuis au moins deux ans

Il y a toutefois des conditions bien particulières pour bénéficier de cette prime. La personne bénéficiaire doit être domiciliée dans les 19 communes bruxelloises. Elle doit être propriétaire du véhicule depuis au moins deux ans. Pourquoi deux ans ? “La volonté est d’accompagner des personnes dont la pratique de la voiture est plus ancrée et qui auraient donc plus difficile à renoncer à leur véhicule”, nous précise Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement. “Cela dit, les personnes qui n’entrent pas dans les conditions de la prime Bruxell’Air peuvent par exemple bénéficier des primes vélos dans plusieurs communes”.

Le véhicule concerné ne doit pas être un véhicule de société. Et une seule prime sera distribuée par plaque radiée, précise Bruxelles Environnement.

En outre, il n’est pas possible de bénéficier de la prime si quelqu’un du ménage possède une voiture de société depuis moins de trois mois. Enfin, le choix du budget alloué aux différents services est définitif et ne peut être modifié. Plus de détails sur les conditions généralessont disponibles sur le site de Bruxelles Environnement.

Les véhicules exclus de la LEZ concernés

Les propriétaires de véhicules qui ne peuvent plus actuellement, ou ne pourront plus circuler ces prochains mois, dans la zone de basses émissions sont également concernés par cette prime. Toute personne qui a un véhicule immatriculé depuis plus de deux ans peut prétendre à ce budget mobilité, même si véhicule n’est plus accepté dans la LEZ.

Selon les dernières statistiques, les demandes de primes depuis l’annonce de la zone de basses émissions en 2016 ont augmenté pour passer de 550 en 2016 à 1 278 en 2019. En 2020 et 2021, années perturbées par le confinement, la Région bruxelloise a encore enregistré 1 768 demandes de primes, sous l’ancienne formule.

Alors que le nombre de voitures diminue en Région bruxelloise : selon l’Institut bruxellois de statistiques IBSA, il y avait près de 494 000 voitures dans les rues de la capitale en 2021 contre près de 513 000 cinq ans plus tôt.

