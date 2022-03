Le réseau de la Stib déploie une nouvelle ligne de bus entre la Gare du midi et Anderlecht

Elle est créée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur Bus de la Stib.

Le réseau de la Stib se dotera à partir du 7 mars d’une nouvelle ligne de bus, annonce mardi la société bruxelloise de transports en commun. La ligne 73 reliera la Gare du Midi au Ceria. Elle vient renforcer la desserte en transport public du boulevard Industriel. Sa mise en service s’accompagne d’une fusion des lignes 75 et 98.

Il s’agit de la 55e ligne de bus de la Stib. “Cette nouvelle ligne renforce l’offre de transport public des abords du boulevard Industriel, au départ de la Gare du Midi et jusqu’au Ceria. Elle répond ainsi aux besoins liés aux nombreux développements dans la zone : logements, bureaux, entreprises, commerces, cinéma, en proposant une offre de transport public plus capacitaire“, explique la société bruxelloise de transport public.

Cette ligne aura une longueur de 6,3 km et comportera 10 arrêts. Elle offre de nombreuses correspondances multimodales: à la Gare du Midi avec notamment les lignes de métro 2 et 6, les lignes de tram 3 et 4 ainsi que les trains de la SNCB; et au Ceria avec notamment la ligne de métro 5 et de nombreuses lignes de De Lijn, ainsi qu’un parking P+R.

La ligne 73 est la sixième nouvelle ligne du réseau de bus, créée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur Bus de la Stib.

