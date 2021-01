Le RER relancé : “Objectif : un train toutes les dix minutes vers et depuis Bruxelles”

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) et le président du comité de pilotage RER Jean-Pierre Hansen expliquent dans une interview commune dans La DH et La Libre que “les moyens financiers nécessaires pour finaliser le RER” sont désormais sur la table.

Le comité de pilotage du RER, réunissant les cinq sociétés publiques de transport (SNCB, Infrabel, De Lijn, Tec et Stib) et les quatre ministères de la Mobilité (les régionales et le fédéral), s’est réuni vendredi dernier après une pause de plus d’un an. Cette relance doit permettre aux travaux du RER autour de Bruxelles d’avancer plus rapidement, indiquent Jean-Pierre Hansen, président de ce comité de pilotage, et Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité.

“Aujourd’hui, nous disposons des moyens financiers nécessaires pour finaliser le RER”, affirme Jean-Pierre Hansen, qui estime qu’il reste encore “un milliard et demi” d’euros nécessaires pour la finalisation du projet. Ce budget vient notamment de “250 millions venant du fonds RER”, “250 millions pour le RER wallon”, “850 millions pour Infrabel” et “153 millions pour les gares SNCB”.

“C’est mon objectif à l’horizon 2040 : un train toutes les dix minutes pour aller vers et quitter Bruxelles“, ajoute Georges Gilkinet. Concernant la capitale, le ministre fédéral précise d’ailleurs de futurs investissements “dans la signalétique et la digitalisation” pour mettre en avant l’offre des trains dans la Région bruxelloise.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne