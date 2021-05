Le boom des vélos électriques pousse les entreprises à innover

A Bruxelles, le nombre de vente de vélos électriques ne cesse d’augmenter. Et sur le marché, la concurrence est de plus en plus importante, ce qui pousse les fabriquants à innover. C’est notamment le cas chez les Bruxellois de Cowboy, qui lancent ce jeudi un nouveau modèle.

Il s’agit de la quatrième génération de son vélo urbain électrique connecté. Celui-ci se décline dans une version classique et, pour la première fois, dans une autre avec cadre bas (step through) comme sur les vélos de ville. L’entreprise mise d’ailleurs beaucoup sur ce modèle pour attirer un public beaucoup plus large et agrandir sa part de marché.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Béatrice Broutout et Pierre Delmée