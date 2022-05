Brussels Airport : Skeyes va proposer une procédure d’atterrissage plus économe en carburant

Skeyes proposera dans les prochains mois aux pilotes et compagnies aériennes actives à Brussels Airport d’opter pour une procédure d’atterrissage plus économe en carburant, annonce jeudi le contrôleur aérien.

Actuellement, le système d’atterrissage aux instruments (ILS) est le système le plus répandu pour l’atterrissage des avions à Brussels Airport. “Dans cette procédure, les contrôleurs aériens positionnent les avions jusqu’à l’axe de la piste d’atterrissage, et ce en fonction du trafic aérien existant. C’est pourquoi la trajectoire est parfois plus courte, parfois plus longue. Dès lors, les pilotes n’ont pas toujours une bonne vision de la trajectoire d’atterrissage à suivre durant la procédure d’approche, de sorte qu’ils ne peuvent pas optimiser le profil d’approche“, explique Skeyes dans un communiqué.

La “Required Navigation Performance”, ou RNP, est un autre type de procédure. Avec cette approche, les contrôleurs aériens communiquent la trajectoire à suivre en utilisant des routes et des waypoints (points de passage) déjà publiés. “Ainsi, le pilote connaît la trajectoire à suivre bien plus tôt lors de l’approche et peut donc optimiser son profil d’approche. S’il peut maintenir une trajectoire descendante aussi constante que possible (Continuous Descent Operations ou atterrissages verts), l’avion consomme moins d’énergie“, poursuit le contrôleur aérien.

Belga, image Belga