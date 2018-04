Le Waterbus reprendra ses trajets entre Vilvorde et Bruxelles dès le 29 avril

Le lancement de la saison de navigation du Waterbus aura lieu le 29 avril prochain. A cette occasion une “fête de l’eau” aura lieu à Vilvorde. Les curieux pourront profiter d’une croisière sur le canal à prix attractif.

À Vilvorde, une grande fête de l’eau est prévue avec des animations pour enfants, plage de sable, promenades guidées à pieds et à vélo, workshops, groupes musicaux, et croisières notamment. En saison, le Waterbus navigue entre Bruxelles-centre et Vilvorde avec plusieurs haltes. Les différents arrêts se trouvent à proximité des lignes de bus, trams et trains.

Près de 43.000 passagers avaient pris place dans ce bateau lors de la précédente saison.

Plus d’infos sur le site du Waterbus.

