Voici les six grands chantiers qui vont marquer Bruxelles en 2018

De nombreux chantiers s’annoncent en cette année 2018 : tant la Région bruxelloise, via Beliris, que la Stib ou la Ville de Bruxelles annoncent des travaux importants sur les grands axes routiers de la capitale. Faisons le point sur les projets qui risquent de bousculer la vie quotidienne des Bruxellois durant ces prochains mois.

Le piétonnier du centre-ville

Le chantier du piétonnier se poursuit cette année avec la fin des travaux aux abords de la place de Brouckère et sur les débuts du boulevard Anspach. La phase la plus importante de ce chantier doit se conclure cet été, avant une nouvelle phase sur le boulevard Anspach, à partir du carrefour avec la rue Grétry. Le piétonnier devrait donc enfin entamer sa mue définitive dès que ces travaux seront conclus.

En outre, les rénovations des stations de métro Bourse et de Brouckère doivent se terminer d’ici fin 2018 pour la première, et début 2019 pour la seconde.

Les tunnels Reyers

Quatre des six tunnels du complexe Reyers sont en cours de rénovation. Le chantier se déroule en plusieurs phases et depuis janvier, le premier des tunnels a été fermé à la circulation. Les travaux se déroulent majoritairement de nuit et les tunnels sont fermés en alternance. Le réaménagement du complexe devrait être terminé d’ici décembre. Les automobilistes sont pour leur part déviés via le Ring de Bruxelles.

Le boulevard Général Jacques

Cela fait plus d’un an que le chantier du boulevard Général Jacques entame le moral des automobilistes, navetteurs et piétons. Les travaux devraient toutefois être terminés d’ici fin octobre, selon les premières estimations. Le nouveau boulevard proposera ainsi de larges trottoirs et des nouvelles pistes cyclables.

La première phase du chantier entre le rond point de l’Étoile et l’avenue Émile de Bico sera terminée en avril.

Le chantier du tram 94

Deux ans après ses débuts, le chantier de prolongation du tram 94 sur le boulevard de la Woluwe entre dans sa dernière ligne droite. Les travaux autour du carrefour Vandervelde et du terminus Roodebeek seront terminés en août alors que le carrefour Saint-Lambert sera remanié en septembre. Le début du boulevard de la Woluwe, vers Tervueren, sera également rénové dans l’année.

Le chantier du tram 9

Les derniers rails de cette nouvelle ligne de tram ont été récemment posés, mais quelques travaux doivent encore se faire dans la commune de Jette, notamment autour de la place du Miroir. Celle-ci est totalement rénovée alors qu’un nouveau parking souterrain est construit en-dessous. Les travaux doivent se conclure fin avril. L’avenue de l’Exposition est également en chantier jusqu’en juillet.

L’avenue Franklin Roosevelt

Des plus grandes pistes cyclables et des larges bandes de circulation sont prévues sur cette avenue fréquentée du sud de la région. La première phase des travaux se termine le 15 mars alors que l’ensemble du chantier doit être terminé pour septembre.

► Plus d’informations sur les travaux et le trafic en temps réel en Région de Bruxelles-Capitale sur notre page spéciale.