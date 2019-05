Les lignes de métro 2 et 6 partiellement interrompues jeudi et vendredi à Bruxelles

Les lignes du métro bruxellois 2 et 6 seront interrompues ces jeudi, jour férié de l’Ascension, et vendredi entre les stations Gare du Midi et Clemenceau pour procéder à des travaux de remplacement d’un aiguillage, a indiqué mardi la Stib. Certaines lignes de tram seront renforcées et des navettes seront mises à la disposition des voyageurs.

L’aiguillage situé entre les stations Gare du Midi et Clemenceau est usé et doit être remplacé, ce qui nécessite une interruption du trafic entre ces deux arrêts, explique la Stib. Jeudi et vendredi, les métros de la ligne 2 circuleront donc uniquement entre les stations Elisabeth et Porte de Hal. Les métros de la ligne 6 se contenteront de relier les stations Gare de l’Ouest et Roi Baudouin. Les stations Clemenceau et Delacroix seront toutefois desservies par des navettes (M-bus) qui circuleront entre Porte de Hal et Beekkant.

Les lignes de tram 51 et 82 rouleront jeudi suivant l’horaire du samedi, tandis qu’elles seront renforcées vendredi avec un tram toutes les 7 minutes 30 (au lieu de 10 minutes) en heures creuses, voire toutes les 6 minutes sur la ligne 82 à l’heure de pointe du soir.

Source/Image : Belga