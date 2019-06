Le BXL Tour va provoquer beaucoup d’embarras de circulation à Bruxelles ce dimanche

Ce dimanche 16 juin se déroulera la troisième édition de BXL Tour, une course cycliste de 40km dans Bruxelles et le même tracé que le contre-la-montre par équipes du Tour de France, le 7 juillet prochain. A cette occasion, de nombreux embarras de circulation sont à prévoir.

Le départ de la course sera donné à 9h30 mais la circulation sera d’ores et déjà interrompue à 8h30, jusque 14 heures.

Plusieurs axes principaux sont d’ailleurs fermés :

• Boulevard du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium : le samedi 15 et le dimanche 16.

• Place des Palais : le dimanche 16 de 6h à 13h.

• Rue et tunnel Belliard (*), avenue de Tervuren (*), boulevard du Souverain, boulevard Général Jacques, boulevard Auguste Reyers, boulevard Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal, sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles : le dimanche 16 de 8h à 14h.

(*) À noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé qu’en direction de Tervuren et le tunnel Montgomery, seulement vers Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert.

La circulation sera évidemment interrompue sur le parcours de la course et les différents axes ré-ouvriront progressivement une fois que tous les coureurs seront passés.

Voici le détail du parcours:

• Traversée par le tunnel Trône (l’ensemble des tunnels de la petite ceinture resteront accessibles).

• Rond-point Montgomery en surface.

• Traversée piétonne et cycliste via la Balade verte sur le pont du Musée du tram.

• Traversée sur le viaduc Herrmann-Debroux.

• Traversée en surface au-dessus du tunnel Boileau.

• Traversée en surface au-dessus du tunnel Georges Henri.

• Traversée par le tunnel arrivant de l’E40 vers le Centre.

• Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Haecht.

• Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Helmet.

• Traversée sous le pont Van Praet via le quai des Usines.

• Traversée de l’avenue de Vilvorde via la Rampe du Lion.

L’usage de la voiture est donc fortement déconseillé demain. Si vous le pouvez, privilégiez des modes de transports alternatifs ou les transports en commun. Attention, certaines lignes de la Stib seront aussi coupées ou déviées.

Le parcours du BXL Tour sera aussi intégré dans les applications mobiles Google Maps et Waze, afin de vous aider à choisir le meilleur itinéraire possible.

Demain matin, Bruxelles accueille la course cycliste BXL TOUR 🚴‍♂️🚴‍♀️ Jusqu'au début de l'après-midi, de nombreuses lignes de tramway et de bus seront donc perturbées. #stib Plus d'infos: https://t.co/9LobA2gr8s pic.twitter.com/uqwy2jNi2r — STIB-MIVB (@STIBMIVB) June 15, 2019

■ Un duplex de Thomas Destreille et Quentin Rosseels.