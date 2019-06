La Stib se met au rythme de Couleur café

Du vendredi 28 au dimanche 30 juin, le festival Couleur café reprendra possession du parc d’Osseghem. Pour faciliter les déplacements, la Stib a conclu un partenariat avec le festival et étend ses horaires.

Grâce au code EventPass qui se trouve sur leur ticket d’entrée les festivaliers peuvent, en se rendant à un automate de vente « GO », obtenir un titre de transport gratuit pour l’ensemble du réseau de la Stib.

Les festivaliers peuvent rejoindre le site en empruntant le métro (ligne 6 station Heysel), le tram (ligne 7 arrêt Heysel ou Centenaire ; lignes 51 et 93 arrêt Stade et ligne 19 arrêt Centenaire) ou le bus (lignes 84 et 88 arrêt Heysel).

Navettes et Noctis pour le retour

Pour rentrer, les festivaliers pourront utiliser gratuitement, sur présentation de leur bracelet Couleur Café, les navettes de nuit Couleur Café. Les 6 lignes de bus navettes partiront toutes les 15 minutes de l’Atomium et desserviront l’ensemble de la Région bruxelloise, du vendredi au dimanche inclus, entre minuit et 3h du matin.

Ils pourront également emprunter gratuitement, grâce au titre de transport reçu via leur code EventPass, les 11 lignes de bus Noctis qui démarrent de l’arrêt Gare Centrale (correspondance assurée par les navettes Couleur Café E et F). Les bus Noctis circulent eux uniquement les nuits du vendredi et samedi, de minuit à 3h du matin, avec une fréquence d’un bus toutes les 30 minutes (toutes les 20 minutes pour les lignes N05, N08 et N09).

V.Lh. – Photo: Belga-Hatim Kaghat