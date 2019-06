La SNCB va débloquer 40 trains supplémentaires pour le Tour de France

A l’occasion du grand départ du Tour de France 2019, qui aura lieu à Bruxelles le week-end du 6 et 7 juillet, la SNCB a décidé de renforcer son offre de trains à destination de Bruxelles, qui seront répartis tout au long du week-end. La SNCB arborera également les couleurs du Tour et prévoir différentes animations pour les voyageurs.

Des animations sont également prévues. Par exemple, les dix encouragements aux coureurs les plus originaux seront imprimés sur de grands stickers et feront partie du décor à la gare de Bruxelles-Central. Un concours avec des billets de train à la clé invitera lui les voyageurs à se prendre en photo dans le décor de Bruxelles-Central ou Bruxelles-Midi, et à la poster sur les réseaux sociaux.

La SNCB invite aussi les voyageurs à profiter du tarif avantageux du billet week-end, qui permet d’effectuer un aller-retour avec une réduction de 50% par rapport au prix du billet standard.

T.Dest