Fermeture des tunnels Reyers: jusqu’à 3 kilomètres de file recensés ce lundi matin sur l’E40

La nouvelle phase du chantier qui démarre aujourd’hui à Reyers a surpris pas mal de conducteurs. En raison de la fermeture de trois tunnels, plusieurs kilomètres de bouchons étaient encore recensés ce lundi en fin de matinée.

Les travaux, qui ont provoqué de nombreux tracas ce lundi matin, de rénover de manière durable les tunnels du complexe Reyers, rappelle Bruxelles Mobilité. “Avec cette deuxième phase, on continue au niveau de la phase de réfection des toitures du tunnel Reyers, mais cette fois-ci, on travaille au niveau des tunnels E40 de et vers Montgommery et le tunnel qui conduit de Meiser vers l’E40. On refait complètement des toitures qui étaient dans un état problématique. Donc, on parie finalement sur la mobilité pour les 25-50 ans à venir. On travaille pour avoir quasi flambant neufs pour pouvoir continuer à absorber un certain flux de véhicules au niveau de Reyers”, explique sa porte-parole Camille Thiry.

La fermeture concomitante des trois tunnels a en tout cas causé de nombreuses perturbations. La plus longue file était de 3 kilomètres sur la E40. Elle a été réduite vers 11h30, indique Bruxelles Mobilité. De nombreux automobilistes n’avaient pas vu les panneaux d’information qui étaient installés afin de les informer de la possibilité de contourner ces travaux, ajoute l’agence régionale.

Un reportage de Catarina Letor et Morgane Van Hoobroeck.