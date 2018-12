Une cohabitation difficile entre les camions et les cyclistes avenue du Port

Sur l’avenue du Port, une piste cyclable traverse 8 sorties de camions. Un trajet un peu dangereux pour les cyclistes et les conducteurs de camions.

Les cyclistes sont prioritaires mais la cohabitation n’est pas toujours simple et les entreprises aimeraient que des mesures supplémentaires soient prises. Bruxelles Mobilité se dit prête à discuter et souhaiterait réduire le nombre d’entrées en attendant qu’un aménagement définitif soit enfin voté et accepté pour l’avenue du Port.

► Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Yannick Vangansbeek