Métro et prémétro: la liste des ascenseurs en panne bientôt mis à jour en temps réel

Les personnes à mobilité réduite pourront mieux planifier leurs trajets en métro et prémétro grâce à l’application mobile de la Stib, rapporte La Capitale.

« Arriver face à un ascenseur en panne, c’est évidemment très frustrant. La cellule technique dispose des informations relatives aux ascenseurs et nous avons donc décidé de les mettre à disposition du public. Disponible sur notre site web, la liste des ascenseurs qui ne sont pas fonctionnels est actualisée plusieurs fois par jour. Mais c’est une toute première étape et le but est d’aller plus loin », explique la porte-parole de la Stib Françoise Ledune, dans le quotidien.

L’information, qui sera intégrée d’ici la fin de l’année à l’application mobile de la Stib, comportera des détails supplémentaires par rapport au site Internet. “La disponibilité sera communiquée en temps réel. On pourra dire quel ascenseur précisément est en panne et quelle direction de la ligne est impactée”, ajoute la Stib. Sa porte-parole précise néanmoins que la priorité restera évidemment de rétablir le plus vite possible l’accès aux ascenseurs.