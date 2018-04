Contrôle du port de la ceinture: six personnes verbalisées en une heure

La zone de police Bruxelles-Ixelles a effectué lundi matin une opération de contrôle du port de la ceinture près de la place Sainte-Gudule, en présence du bourgmestre Philippe Close (PS) et de la secrétaire d’État régionale à la Sécurité routière Bianca Debaets (CD&V). En une heure de temps, six personnes ont été verbalisées.

Le soutien de la Région bruxelloise pour acheter du matériel de contrôle (radar, véhicules…) s’est élevé à 377.000 euros en 2016 pour la zone Bruxelles-Ixelles et à 342.000 euros en 2017. Cet appui financier sera renouvelé à la fin de cette année. La secrétaire d’Etat a rappelé que le port de la ceinture en ville était aussi important pour la sécurité routière. “Il est important que les zones de police contrôlent non seulement la vitesse et l’alcool au volant, mais également le port de la ceinture, car c’est une des infractions les plus répandues. C’est non seulement obligatoire, mais cela permet de sauver des vies”, a souligné Bianca Debaets.

En 2016, il y a eu 14.000 personnes prises en défaut de port de ceinture de sécurité ou de siège enfant sur l’ensemble de la Région, soit 38 par jour environ. Sur la seule zone Bruxelles-Ixelles, selon les chiffres communiqués par le porte-parole de la zone Olivier Slosse, 4.013 personnes ont été verbalisées en 2014, 1.900 en 2015, 2.527 en 2016, 1.720 en 2017 et déjà 791 du 1er janvier au 31 mars 2018.